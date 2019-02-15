0553 313 94 23

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı

Samandağ Belediyesi ve KOSGEB Hatay İl Müdürlüğü ortaklığında yapılan 2019 yılı Şubat ayı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı.

15 Şubat 2019 Cuma 11:31
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı

Samandağ Belediyesi ve KOSGEB Hatay İl Müdürlüğü ortaklığında yapılan 2019 yılı Şubat ayı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlandı.


Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’in öncülüğünde ilçede istihdam alanları oluşturmak ve bölge ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleşen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılan 30 girişimci adayı kursu başarıyla tamamladı.


Kobi Danışmanı ve Girişimcilik Eğitmeni Tansel Öter tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nde girişimcilik, girişimcinin özellikleri, iş fikri geliştirme süreci, yapılabilirlik (fizibilite), pazar araştırması, pazarlama planı geliştirme, üretim planı geliştirme, yönetim planı geliştirme, finansal plan geliştirme ve iş planı hazırlama konularında bilgiler verildi.


1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan Yeni Girişimcilik Desteği ile teknolojik alanlarda faaliyet gösterecek girişimlere daha fazla destek sağlanacağı, 50 bin TL hibe ve 100 bin TL geri ödemeli olarak uygulanan destek üst limitlerinin yeni program ile arttırıldığı, imalatçı ve yenilikçi iş yapacak olan girişimcilerin 360 bin TL’ye kadar, diğer geleneksel sektörlerde faaliyet gösterecek girişimcilerin ise sağladığı istihdam performansına göre 60 bin TL’ye kadar destek alabilecekleri belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    1. Simav’a Jeotermal OSB kuruluyor
    2. Yılmaz: ’İZSU hizmet değil eziyet..
    3. Kırgızistan'da 2018'de 77 bin istihdam..
    4. Keşmir’de bilanço artıyor: 44 ölü
    5. Yenimahalle’de unutulmaz Sevgililer..
    6. İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl..
    7. Kars’ta belediye kaldırımların karını..
    8. Sivas’ta 2 metrelik karla yoğun..
    9. Barcelona, Valverde'nin sözleşmesini..
    10. Başkan Yaşar: “Şentepe şenlendi”
    11. İran'dan Varşova Konferansı'na..
    12. Şenol Güneş kararını verdi! Ricardo..
    13. İstanbul’da 12 PKK’lı yakalandı
    14. Ankara merkezli FETÖ operasyonu!..
    15. Aile sorunlarına İslami pansuman
    16. Ödemiş, Kiraz ve Beydağ’ın seçmen..
    17. Kaymakam Aydın, sınır kapısında..
    18. Çanakkale'de kar yağışı
    19. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi..
    20. 93 yaşında yeniden aday oldu
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi