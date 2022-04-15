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Yerel Uygulama noktasından kaçan araçtan 31 göçmen çıktı
Yerel

Uygulama noktasından kaçan araçtan 31 göçmen çıktı

Siirt’te Veysel Karani Uygulama Noktasında ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan ve ekipler tarafından durdurulan araçta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 16:20:00 -
Uygulama noktasından kaçan araçtan 31 göçmen çıktı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi uygulama noktasında bir araca 'dur' ihtarı çekildi. İhtara uymayıp kaçan şüpheli araç sürücüsü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalama sonucu durdurulan araçta 31 Afgan uyruklu düzensiz göçmen çıktı.” ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. (İLKHA)

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