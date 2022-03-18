Üye ülkelerden AB'ye çağrı: 27 farklı şekilde olmasın

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliğinin (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa birlik ve kararlılık içinde yanıt verdiğini, aynı kararlılığı ve birliği enerji ve diğer sorunlar karşısında da göstermesi gerektiğini belirtti.

AB'nin güney ülkeleri İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın liderleri, başkent Roma'daki devlet konukevi Villa Madama'da İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi.

Liderler, gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesinde artan enerji maliyetlerini, Ukrayna-Rusya savaşının yol açtığı gelişmeler ile ekonomik sonuçlarını ve AB’nin bu konulara yaklaşımını ele aldı. Liderler, toplantı sonrasında ortak basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi Başbakan Draghi, Ukrayna’daki savaş karşısındaki gelişmelere gerçek anlamda Avrupai yanıtlar verilmesi gerektiğini belirterek, "Bugünkü zirve, ülkelerimizin bu hırsın öncüsü olmak istediğini gösteriyor. AB, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırganlığına birlik ve kararlılık içinde tepki verdi. Şimdi de aynı birlik ve kararlılığı enerji gibi diğer pek çok kriz karşısında da göstermek gerekiyor. Enerji tek konu değil." dedi.

Draghi, mevcut durumda en acil çözülmesi gereken zorluğun enerji krizi olduğunu vurguladı ve "Ailelerin satın alma gücünü savunmak, üretken yapıyı desteklemek, toparlanma sürecini korumak için hemen müdahale etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Mario Draghi, AB'deki diğer tüm üye devletlerle birlikte ortak yanıt bulmak istedikleri pek çok sorun olduğunu ifade ederek, bugünkü toplantılarının amacının gelecek haftaki AB Konseyi öncesi ortak bir yaklaşım belirlemek olduğunu dile getirdi.

Enerji piyasasına ortak iradeyle yaklaşmak gerektiğini belirten Draghi, "Gelecek AB Konseyinde geleceğimiz için belirleyici bir sektör olan enerji konusunda üye devletleri korumak için somut tedbirler almalıyız. Enerji piyasasının ortak yönetimi herkes için uygun olandır. AB’nin ortak enerji politikasını tanımlamada daha fazla cesarete ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın güneyindeki dört ülkenin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekliliğinin farkında olduğunu kaydeden İtalya Başbakanı, AB için ortak enerji stoklama ve satın alma çağrısı da yaptı.

Avrupa ordusu tartışmalarına da değinen Draghi, "Ukrayna'daki savaş, bunun, NATO ile tam bir tamamlayıcılık içinde gerekli ve acil bir hedef olduğunu ortaya koymuştur. Daha güçlü bir Avrupa savunması, NATO'yu daha güçlü kılar." yorumunu yaptı.

Draghi, bu konuların gelecek hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılacağı olağanüstü NATO Liderler Zirvesi’nde ve AB Konseyi’nde ele alınacağını belirtti.

"27 farklı cevap verilmemeli"

İspanya Başbakanı Sanchez de Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın sonuçları karşısında tek bir yanıt verilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu savaş tek bir kişi; Putin tarafından çıkarıldı. Avrupa’nın sorunu olan enerji fiyatlarındaki dalgalanmaya, 27 farklı cevap verilmemeli, Avrupa olarak tek bir yanıt vermeliyiz. Şimdi harekete geçme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Sanchez, gelecek haftaki AB Liderler Zirvesi'nde somut teklifler olması gerektiğini, aileleri ve işletmeleri korumak için bekleyemeyeceklerini söyledi.

Başbakan Sanchez, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda İberya yarımadası üzerinden gerekli desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Sanchez, savunma konusunda Draghi’nin yorumuna katıldığını ifade ederek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in yasa dışı ve haksız savaşıyla bize hatırlattığı bir ders varsa o da barışın savunulmasıdır. Barışı korumak için gelecek hafta 27 üye olarak hepimizin stratejik konsepti onaylamamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

Portekiz Başbakanı'nın açıklamaları

Portekiz Başbakanı Antonio Costa da Kovid-19'la mücadelenin Avrupa'nın küresel zorluklara nasıl yanıt verebileceğine iyi bir örnek olduğunu dile getirerek, "Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa da yaptırımlarla ve dayanışmayla karşılık verebildi. Bu savaşın ekonomik ve sosyal sonuçlarına birlikte yanıt vermeliyiz ve bunu yapmak için temel bir mesele var o da enerjidir." diye konuştu.

Costa, Avrupa Konseyi'nde çeşitli uygulanabilir ve somut kararlar içeren bir yanıtın, aileler ve işletmeleri için gerekli olduğunu ifade etti.

"Yunanistan, Mariupol'deki hastaneyi yeniden inşa etmeye hazır"

Kovid-19 testi hafta başında pozitif çıktığı için karantinada olan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, dört AB üyesi olarak, krizlere Avrupai çözümler getirilmesinin gerekli olduğu konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Miçotakis, gelecek haftaki AB Liderler Zirvesi'nde bu yönde karar alınacağından emin olduğunu belirterek, "Enerji krizi, pandemi sonrası toparlanmayı tehdit eden bir tehlikedir. Bu kriz, aynı zamanda popülizm kabusunu da canlandırabilir. Biz, Yunanistan’da bu durumu yeniden görmek istemiyoruz." dedi.

Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın, Rusya'nın saldırısında yıkılan Mariupol'deki kadın doğum hastanesini yeniden savaştan hemen sonra inşa edeceğini duyurdu.

Twitter'daki konuya ilişkin paylaşımında Mariupol'ü savaşın barbarlığının bir sembolü olarak nitelendiren Miçotakis, "Yunanistan, Ukrayna’daki Yunan azınlığın merkezi olan Mariupol’deki kadın doğum hastanesini yeniden inşa etmeye hazır." ifadesini kullandı.