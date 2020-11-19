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Ekonomi Uydularımıza milli sigorta
Ekonomi

Uydularımıza milli sigorta

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ile Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, kurumlar arasındaki iş birliği anlaşmasını düzenlenen törende imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 23:04:00 -
Uydularımıza milli sigorta

Şen, törendeki konuşmasında, uyduların, afet yönetme, iklim değişikliklerini gözlemleme, iletişim ve erişimin sağlanması gibi hayati hizmetler sunduğunu söyledi. Şen, şöyle devam etti: “Türkiye’nin uyduları milli kaynaklarla sigortalanarak, ülke kaynakları ülkemizde kalacak ve kullanılacak. Türksat 3A, 4A ve 4B haberleşme uydularının görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma ve çarpışma gibi olağanüstü durumlara karşı teminat sağlanacak.”

280 MİLYON DOLARLIK DEĞER

Şen, yapılan yatırımlar yoluyla Asya, Avrupa ve Afrika’da 118 ülkede yaşayan 3 milyarın üzerindeki insana uydu hizmetlerini eriştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Bu yıl filomuza katılacak olan Türksat 5A ve önümüzdeki yıl uzaya fırlatılacak olan Türksat 5B uyduları ile şirketimiz 5 aktif uyduya sahip olacak ve dünya uydu operatörleri arasında önemli bir yere taşınacaktır” diye konuştu. Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Benli de  “İş birliğimiz kapsamında  Türkiye’nin bir anlamda uzaydaki gözleri konumunda bulunan ve toplam değeri 280 milyon doları aşan milli haberleşme uydularımız Türksat 3A, 4A ve 4B’yi 1 yıl süreyle teminat altına almaktan mutluluk duyuyoruz. Olası risklere karşı 2 milyar 225 milyon lira tutarında güvence sağlıyoruz” dedi. Benli, sigorta poliçesine ilişkin şunları kaydetti: “Yörüngedeki Uydu Operasyon Sigorta Poliçemiz, yangın ve ek teminatlarını içermesinin yanında uydularımızın yörüngesinde görevlerini yerine getirirken meydana gelebilecek göktaşı çarpması, yörüngeden çıkma ve çarpışma gibi risklere karşı da güvence altına almış oluyor.”

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