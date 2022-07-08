Uyarı ışıklarının yetersiz olduğu iddia edilen kavşakta yine kaza!

Daha önce ışıkları olmadığı için kazalarla gündeme gelen kavşağa her ne kadar uyarı ışıkları konulsa da bunların yetersiz olmaları nedeniyle kazalar yaşanmaya devam ediyor.

Erzurum-Muş-Bingöl yollarının kesiştiği kavşakta bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil ile bir ticari taksi çarpıştı.

Erzurum istikametinden Bingöl istikametine gitmekte olan 01 AFL 416 plakalı araç ile Muş istikametinden Bingöl istikametine gitmekte olan 12 T 0036 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı.

Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hemen her hafta bir veya birkaç kazanın meydana geldiği ve halk arasında "kaza kavşağı" olarak bilinen mevkide kazalar, trafik ışıklarının yetersiz olmasından kaynaklanıyor.

Daha önce de basına yansıyan kavşakta sık sık kazalar yaşanıyor. Yetersiz trafik ışıkları nedeniyle meydana gelen kazalar hem can kaybına hem de maddi hasara yol açıyor. (İLKHA)