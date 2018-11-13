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Uyarı az önce geldi... İstanbul'da etkili olacak

Meteoroloji'nin internet sitesin yapılan açıklamada İstanbul için uyarı geldi. İstanbul'da bugün parçalı çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

13 Kasım 2018 Salı 09:15
Uyarı az önce geldi... İstanbul'da etkili olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Yalova, Çanakkale’nin doğu, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçeleri, Sinop, Tokat, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı 14
İzmir: Az bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 25
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey kesimleri sağanak yağışlı 16
Antalya: Az bulutlu ve açık 24
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 13 
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 09:15
  1. Yalova
  2. Tunceli
  3. Trabzon
  4. Tokat
  5. Sinop
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Rize
  9. Muş
  10. Kocaeli
  11. Kırklareli
  12. İzmir
  13. İstanbul
  14. Erzurum
  15. Diyarbakır
  16. Çanakkale
  17. Bursa
  18. Bitlis
  19. Bingöl
  20. Balıkesir
  21. Artvin
  22. Antalya
  23. Ankara
  24. Ağrı
  25. Adana
  26. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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