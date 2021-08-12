Uyanış Büyük Selçuklu'ya olay transfer!
TRT1'de reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisine oyuncu Gizem Karaca katıldı.
TRT1'de ikinci sezonu ile ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu'ya bomba bir isim katıldı.
Gizem Karaca, Akli Film’in TRT için çekeceği Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan dizisinin kadrosuna katıldı. Yaz boyu tatil yapıp dinlenen oyuncu yeni dizisinde Evdokya rolüne hayat verecek.
M. Çağatay Tosun’un yöneteceği Alp Arslan ay sonunda sete çıkacak. TRT’de yine pazartesi akşamları seyirciyle buluşacak dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş