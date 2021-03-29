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Medya Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızına dolandırıcılık şoku
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızına dolandırıcılık şoku

TRT1'de yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Sevda Erginci'nin sosyal medya hesabı dolandırıcılık amacıyla çalındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 19:49:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızına dolandırıcılık şoku

Geçtiğimiz haftalarda Nuri Alço'nun sosyal medya hesabını ele geçiren hackerlar, dolandırıcılık amacıyla Alço'nun adını kullanarak paylaşımlar yapmıştı. Alço'nun hesabını ele geçirenler, yaptıkları paylaşımda bahis siteleri adı altında paranın işletildiği ve fazla para kazanılacağını söyleyerek kişileri dolandırmıştı.

Olayın ardından dolandırıldığını fark eden Zehra Aslan Şahin ve Nuri Alço, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu. Benzer bir olay Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncusunun başına geldi.

Sevda Erginci'nin, 1,5 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendi. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Erginci, Instagram hesabından yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi hakkında takipçilerini uyardı.

 

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