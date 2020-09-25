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Aktüel "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun müziklerini Gökhan Kırdar yapacak
Aktüel

"Uyanış: Büyük Selçuklu"nun müziklerini Gökhan Kırdar yapacak

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:05:16 -
"Uyanış: Büyük Selçuklu"nun müziklerini Gökhan Kırdar yapacak

İSTANBUL (AA) - "Yerine Sevemem", "Üstüme Basıp Geçme", "Yağmur" gibi unutulmayan şarkılara imza atan Gökhan Kırdar, TRT 1'in 28 Eylül'de ekrana gelecek yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun müziklerini hazırlıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Kurtlar Vadisi", "Haziran Gecesi", "Yabancı Damat", "Kayıp"'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda film ve dizinin müziklerini yapan ve uluslararası hayran kitlesi edinen Kırdar, diziye özel bestelere imza atacak.

Kırdar'ın, dizinin atmosferine uygun hazırladığı besteler, Türk dünyasında kullanılan müzik enstrümanlarıyla çalındı.

Kazakistan ve Kırgızistan'daki usta müzisyenlerden de destek alınan canlı kayıtlarda, dombra, kıl kıyak, kopuz, sıbızgı gibi Orta Asya enstrümanlarını ustalıkla icra eden müzisyenler yer aldı.

Orta Asya kültürünü ve müziğini yıllardır araştıran usta müzisyen Kırdar, yeni eserlerinde Orta Asya ve Anadolu ezgilerini harmanladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırdar, eşsiz bir medeniyetin inşa edildiği dönemi yansıtacak büyük bir projede bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin müzik tasarımını yapmak ve her sahneyi bestelemek, benim için köklerimle buluşmak gibi." ifadelerini kullandı.

Kırdar, dizinin müzik tasarımına ve bestelerine imza atmanın, kendisi için kökleriyle buluşmak gibi olduğunu kaydederek, "Çok keyif aldığım, sevdiğim bir proje oldu. Yapımcımız, yönetmenimiz ve tüm ekibi, incelikle ve özenle işlenen tüm sahneler ve ortaya çıkarttıkları görsel şölen için kutluyorum. Ben de o dönemde kullanılan müzikleri araştırarak, hayal ederek, o dönemin ve sahnelerin ruhuna uygun ezgileri görüntülerle buluşturuyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

Sedat İnci'nin yönettiği, Serdar Özönalan ve Emre Konuk'un senaristliğini yaptığı dizinin oyuncuları arasında, Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

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