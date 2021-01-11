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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu'da olay tanıtım! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu'da olay tanıtım! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada olay olan tanıtımda gösterilen sahneler yeni bölümde heyecanın yine dorukta olacağını gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 12:14:00 - 2021-01-11 12:19:19

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 16. yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı.

Her hafta heyacanın azalmadığı aksine arttığı dizide yeni bölümde dizinin gidişatını etkileyecek bomba olaylar yaşanacak.

Tanıtırımda Hasan Sabbah'ın Melikşah tarafından idam edildiği sahne merak uyandırdı.

Öte yandan Romalı komutan Markus, Korkut Ata, Başulu ve Arslantaşı kılıçtan geçirdi.

Melikşah ise Başulu'nun Sencer'in annesi olduğunu öğreniyor. Acaba Melikşah gerçekleri yeni bölümde mi çözecek?

Uyanış: Büyük Selçuklu'ya damga vurdu! Sencer sultan oluyor
Uyanış: Büyük Selçuklu'ya damga vurdu! Sencer sultan oluyor

Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu'ya damga vurdu! Sencer sultan oluyor

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