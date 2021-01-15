Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık yaşanabilir! Dikkat çeken detay

TRT 1’in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, 18 Ocak Pazartesi günü on yedinci bölümüyle ekranlara geliyor. Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer’in hikayesini anlatan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin yeni bölümünde neler olacak:

Faysal, hakikatte Batıni davasını Şelemzar’a hâkim kılmak; görünürde İlteber ile akrabalık bağı kurup Şelemzar’daki ticari faaliyetlerine meşruiyet kazandırmak ve Selçuklu’nun üzerine uyguladığı baskıdan kurtulabilmek için Turna ile evlenmek istemişti. Sahip olduğu maddi güçle de İlteber’i bu evliliğe ikna etmeyi başarmıştı. Faysal ile evliliğin eşiğine gelmiş olan Turna ne yapacaktır? İlteber’i bu evlilikten vazgeçirtecek olan sebep ne olacaktır?

Başulu ayrılacak mı?

Diğer taraftan yakın dostu Eynar’ı öldüren Sencer’den intikam almak için harekete geçen Markus, intikamı için Başulu’yu ağır yaralamıştı. Başulu, aldığı ağır yaradan ötürü kıyısına kadar geldiği ölümden kurtulabilecek midir?

Sarayın içinde Batınilere bağlı tehlikeli bir casus olduğunu anlayan ve en çok da Hasan Sabbah’tan şüphelen Nizamülmülk, Batınilerin mukaddes bildiği Sırlar Kitabı’nı kullanarak bir tuzak kurmuştu. Bu tuzak neticesinde Hasan Sabbah’ı yakalamış ve onun gerçek kimliğini açığa çıkarmayı başarmıştı. Hasan Sabbah içine düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

Öte yandan Sencer, Başulu’nun intikamı için Markus’un peşine düşecektir. Selçuklu’nun ve dahi Sencer’in peşine düştüğü Markus, güçlenebilmek için nasıl bir yol izleyecektir? Bunun için Sabbah aracılığıyla Faysal ile nasıl bir ittifak kuracaktır?

Sencer, Faysal’ın aslında bir Batıni olduğunu ve Markus’la arasındaki kirli bağlantıyı öğrenecek midir? Başulu’yu ağır yaralayan ve Korkut Bey’i şehit eden Markus’tan intikamını alacak mıdır?

“Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi birbirinden önemli isimler rol alıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00’de TRT 1’de