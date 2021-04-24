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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Uyanış Büyük Selçuklu izle | Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 29. bölümü 19 Nisan Pazartesi akşamı korona vakalarının artması sebebiyle ekranlara gelmedi. Diziyi yakından takip edenler yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. Uyanış Selçuklu yeni bölüm izle | Uyanış Büyük Selçuklu 29.bölüm

Yeniakit Publisher
2021-04-24 09:19:00 -
Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi akşamı yayımlanmadı. Vatandaşlar dizinini yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceğini araştırıyor. Peki, Uyanış yeni bölüm bu hafta var mı?

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Dizinin yapımcısı Emre Konuk yaptığı paylaşımda, “Her canın kıymetini bildiğimiz için ve pandemiyle daha başarılı mücadele edebilmek için bir kez daha durmak zorunda kaldık. 19 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 29. Bölümümüzü pandemi koşulları nedeniyle 1 hafta sonra yayınlamaya mecbur kaldık. Pandeminin artış gösterdiği bu günlerde bir kez daha herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeye davet ediyoruz. İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 29.bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı 20.00’de ekranlara gelecek.

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