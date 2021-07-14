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Medya Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısından flaş İbrahim Eren açıklaması
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısından flaş İbrahim Eren açıklaması

Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevini bitiren İbrahim Eren için açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 16:17:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısından flaş İbrahim Eren açıklaması

TRT'de 2013 yılı Temmuz ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan ve 10 Temmuz 2017'de 4 yıllığına TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğüne atanan İbrahim Eren görev süresinin dolması nedeniyle sosyal medyadan veda mesajı yayımladı.

İbrahim Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Temmuz 2017 tarihinde 4 yıllığına atandığım TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevimin sonuna gelmiş bulunmaktayım. Görev sürem boyunca desteklerini her zaman hissettiğim ve bize güvenip bu görevi layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından, İbrahim Eren için açıklama yaptı.

Emre Konuk desteğini dile getirerek, ‘Vizyonuyla, genç iletişimcilere verdiği kıymetle ve hayata geçirdiği başarılı projelerle TRT’yi daha da ileri taşıyan İbrahim Eren beyfendiye şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyorum’ dedi.

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