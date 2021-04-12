Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali mi yapacak? Uyanış Büyük Selçuklu kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

TRT 1 dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç'un Koronavirüs'e yakalandı. Uyanış Büyük Selçuklu''da dizi setine ara verildiği öğrenilirken, Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm ile 12 Nisan Pazartesi günü izleyicile buluşacak. Nizamülmülk’ün yıllarca sır olarak sakladığı Başulu sırrı aşikar oldu. Sultan Melikşah, Başulu’nun ölmediğini, yaşadığını öğrendi. Herkesin bildiği ancak devleti zaafa sürükler denilerek hiç kimsenin bir türlü söyleyemediği sırra Melikşah vakıf olur. Yıllar önce doğum yaparken, öldüğü söylenen Başulu Hatun’un yaşadığını öğrenen Sultan Melikşah, sarayda yeri göğü inletir. Sultan Melikşah, sırrı ortaya dökmeyen ve herkesten saklayan Nizamülmülk’ü saraydan kovar.

Uyanış Büyük Selçuklu izleyicileri Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacağını merak etmeye dursun, yanış Büyük Selçuklu'nun ne zaman sezon finali yapacağı merak ediliyordu, tarih belli oldu.

Uyanış Büyük Selçuklu sezon finali mi yapacak?

TV100'ün haberine göre, Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin sezon final tarihi netleşti. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 36. bölümde sezon arası verecek ve yeni sezonda yine güçlü oyuncu kadrosuyla seyirci karşısında olacak.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni katılan oyuncular

Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni katılan son isim isim Turanşah karekterini oynayacak olan Ogün Kaptanoğlu oldu.