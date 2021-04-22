Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı ve Teşkilat'ın yayınlandığı TRT'de o dizi dönüyor! Reha Özcan ekibe katıldı

Türk tiyatrosunun tanınan ismi olan Reha Özcan da Seksenler'e katılıyor.

İzleyicinin bir çok sinema ve TV projesiyle yakından tanıdığı Reha Özcan artık Seksenler'in muhteşem kadrosunda.

Konuyla ilgili açıklama yapan dizi yapımcısı ve senaristi Birol Güven "Çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Seksenler'e Reha Özcan gibi usta bir oyuncunun da katılması gücümüze güç katacaktır" dedi.