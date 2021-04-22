Uyanış Büyük Selçuklu, Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul… Olumsuzlukların üstesinden gelindi

TRT’de reytinglere damga vuran Uyanış Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Teşkilat, Masumlar Apartmanı ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi diziler adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türkiye’nin en uzun savaş sahnesine yer verilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi dev prodüksiyonla yoğun çalışmayla devam ediyor. Özel platoda çekilen dizi koronavirüs nedeniyle 1 hafta durmuştu.

Diriliş Ertuğrul başarısından sonra Uyanış Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman’daki çekim formatları, oyunculuk performanslar sık sık gündeme geliyor.

Milliyet Blog yazarlarından Anibal Güleroğlu’na göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisi; Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman’dan daha üst seviye bir iş…

Güleroğlu, yazısında şu detayları aktardı, ” Bir dizinin her üç grupta da lider olması imkânsız değil ama zor iştir. Böyle bir başarı ciddi anlamda kaliteyi ve özenli çalışmayı gerektirir. İşte TRT 1’in devreye soktuğu tarih dizisi ‘Uyanış Büyük Selçuklu’ bu zoru rahatlıkla başaranlardan!

Açıkçası oyunculuk performansı ve tarihi olayları yansıtma yönüyle ele alındığında bana göre ‘Diriliş Ertuğrul’dan da ‘Kuruluş Osman’dan da daha üst seviyede bir iş konumunda ‘Uyanış Büyük Selçuklu’. Geçen dönemden izleyiciyi tutarak gelen ‘Çukur’a, ‘Yasak Elma’ya ve yeni dizi ‘Maraşlı’ya rağmen Pazartesi’nin en çok ilgi gören yapımı.

Gerçi kimi konularda (misal Hasan Sabbah) mantığı aşan tablolar sergilendiği, senaryonun bir parça gereksiz uzatmalara gittiği veya çatışma sahnelerinde yetersizlik hissi uyandırdığı da oldu ara ara ama… Devamında sergilenen tablolarla tüm bu olumsuzlukların üstesinden çabucak gelindi ve izleyicinin diziden kopması engellendi.

Anlayacağınız bu sezon ekrandaki tarihin tadı; gerçeklerle kurguyu tam kıvamında harmanlayıp başarılı oyunculuk ve çekimlerle gücünü perçinleyen ‘Uyanış Büyük Selçuklu’!”