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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu fişini çekmişti! 'Lanet dizi' Çukur'a bir şok daha
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu fişini çekmişti! 'Lanet dizi' Çukur'a bir şok daha

Uyanış Büyük Selçuklu'nun ekranlara gelmesinin ardından büyük bir krize giren Çukur dizisi, reytinglerde darbe üstüne darbe yedi. Bu nedenle final kararı alan dizide peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Dizinin dün yayınlanan yeni bölümünde bir isim için daha ayrılık kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 13:07:00 -
Uyanış: Büyük Selçuklu fişini çekmişti! 'Lanet dizi' Çukur'a bir şok daha

Pazartesi günleri Uyanış: Büyük Selçuklu ile reyting rekabetine giren 'Çukur' dizisinde peş peşe ayrılıklar devam ediyor.

Reytinglerde çakılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'lanet bir dizi' dediği Çukur'da geçtiğimiz günlerde yaşanan ayrılıklar sonrası bir ayrılık daha yaşandı.

Türk toplumunun değerlerini bozmaya çalışan dizinin dünkü bölümünde final sahnesinde bir ayrılık daha gerçekleşti.

Çukur’un son 3 bölümdür diziden ayrılıklar hız kazandı. Ogeday karakterini oynayan Baki Davrak’ın ardından Nehir olarak izlediğimiz Hazal Subaşı da yapıma veda etmişti.

Cengiz Erdenet karakteri Mustafa Avkıran’ın ayrılmasının ardından bu bölümde de Seren olarak ekrana gelen İrem Sak, diziye veda etmiş oldu.

13 bölüm sonra veda edecek olan Çukur dizisinin finaline yaklaşılırken, ayrılıklara yeni isimlerin de eklenmesi bekleniyor.

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