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Medya Uyanış Büyük Selçuklu bugün var mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bugün neden yok?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu bugün var mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bugün neden yok?

Uyanış Büyük Selçuklu niye yok? TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Uyanış Büyük Selçuklu'nun 29. bölümü 19 Nisan Pazartesi akşamı yayımlanmayacak. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü niye verilmiyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-19 10:50:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu bugün var mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bugün neden yok?

TRT 1 ekranlarında her hafta pazartesi akşamları yayımlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün niye yayınlamayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 28. bölümüyle ekranlara gelen dizinin 29. bölümü 19 Nisan Pazartesi akyamı yayımlanmayacak. Peki, Uyanış yeni bölüm niye yok?

Uyanış Büyük Selçuklu bugün var mı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bugün neden yok?

Dizinin yapımcısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 19 Nisan'da yeni bölümün yayımlanmayacağını duyurdu. Emre Konuk yaptığı paylaşımda, “Her canın kıymetini bildiğimiz için ve pandemiyle daha başarılı mücadele edebilmek için bir kez daha durmak zorunda kaldık. 19 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 29. Bölümümüzü pandemi koşulları nedeniyle 1 hafta sonra yayınlamaya mecbur kaldık. Pandeminin artış gösterdiği bu günlerde bir kez daha herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeye davet ediyoruz. İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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