Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan'da Fahriye Evcen gelişmesi

TRT1'de Pazartesi günlerine damga vuran Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni sezonu merakla bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, yeni sezonda Alparslan ismi ile yola devam edecek olan dizi için oyuncu Fahriye Evcen çalışmalara başladı.

İşte Altuntaş'ın o yazısı:

Yeni sezonun iddialı dizilerinin başında "Alp Arslan" geliyor. Akli Film'in TRT için çekeceği dizi Barış Arduç ile Fahriye Evcen'i buluşturdu. TRT'nin Çekmeköy'deki platolarında çekilecek olan dizide Fahriye Evcen, Akça Hatun rolüne hayat verecek. Bodrum'a dönen oyuncu şu günlerde at binme ve aksiyon derslerine başladı. Dizide kimsesi olmayan Akça Hatun'a Alp Arslan kol kanat geriyor. M. Çağatay Tosun'un yöneteceği dizinin yakında teaser çekimi yapılacak. Ay sonunda da sete çıkacak olan ekipte Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca gibi ünlü isimler yer alıyor.