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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu 30. Bölüm 1. Ön İzlemede bomba sahne
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu 30. Bölüm 1. Ön İzlemede bomba sahne

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 30. yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 08:03:00 - 2021-04-27 08:04:45

Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran ve Pazartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi dün akşam 29. son bölümü ile ekrana geldi.

TRT 1'in sevilen dizisinin 30. bölüm ön izlemesi de yayınlandı. Tanıtıma Sultan Melikşah ve Başulu Hatun'un diyaloğu damga vuruyor. Başulu Hatun'un "Bir kere ölen bir daha doğmaz" sözleri dizinin hayranlarını hüzünlendirdi.

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