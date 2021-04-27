Uyanış: Büyük Selçuklu 30. Bölüm 1. Ön İzlemede bomba sahne

Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun gibi usta oyuncuları kadrosunda barındıran ve Pazartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi dün akşam 29. son bölümü ile ekrana geldi.

TRT 1'in sevilen dizisinin 30. bölüm ön izlemesi de yayınlandı. Tanıtıma Sultan Melikşah ve Başulu Hatun'un diyaloğu damga vuruyor. Başulu Hatun'un "Bir kere ölen bir daha doğmaz" sözleri dizinin hayranlarını hüzünlendirdi.