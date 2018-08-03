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Uyanık çift düğün takıları için internet sitesi açtı

Denizli'de evlilik hazırlığı yapan uyanık çift, internet sitesi kurarak "online takı" hizmetini başalttı. Gelen tepkiler üzerine karar değiştiren çift, online takıları sokak hayvanları için çalışma yapan derneğe bağışlama kararı aldı.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:47
Uyanık çift düğün takıları için internet sitesi açtı

Bir tekstil firmasında çalışan nişanlısı Sehernur Çağlayan ile 31 Ağustos'ta hayatlarını birleştirecek olan 27 yaşındaki gazeteci Ata Altınoluk, düğün öncesinde davetiyelerini sosyal medyadan dağıtmak için internet sitesi açmaya karar verdi.

Bir uzman yardımıyla kurduğu sitede misafirlerine altın fiyatları ve online ödeme gibi hizmetleri de sunan Altınoluk, "www.seherindugunuvar.com" adlı site aracılığıyla misafirlerine takı sırası beklemeden ödeme yapma imkanı sağladı.

'HALİMİZ VAKTİMİZ YERİNDE'

Altınoluk, gazetecilere yaptığı açıklamada, artık dijital bir çağda yaşadıklarını, düğün davetiyelerini zaten geleneklere göre dağıttıklarını ancak bir internet sitesi de kurmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Anılarımızın ve fotoğraflarımızın depolanacağı bir alan oluşturdum. Düğüne gelen herkes fotoğrafını bu sitede görüp alabilecek, izleyebilecek. Ayrıca düğünde takı sırası beklemek istemeyen veya gelemeyeceklerin takılarını online olarak göndermesini sağlayalım istedik. Ancak bu uygulama yanlış anlaşıldı. İnsanlar bizim takı veya para için bunu yaptığımızı sandı. Hali vakti yerinde olan bir aileyiz.

Biz sadece dijital teknolojilere yönelik bir farkındalık yaratmak istedik. İnternet üzerinden gelen hediyeleri sokak hayvanları için çalışma yapan Hayvan Hakları Federasyonu'na bağışlama kararı aldık. Sitemizden doğrudan federasyonun bağış sayfasına link verdik."

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 17:47
  1. online takı
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