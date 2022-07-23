Uyan gençlik uyan kış uykusundan! 'Z kuşağı'nın parasıyla kumar 'Tilki'liği!

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Genç nesile kötü örnek teşkil etmeyi sürdüren ahlaksız giyimiyle gündeme gelen Aleyna Tilki isimli şarkıcı, KKTC'de gazetecilere skandal açıklamalarda bulundu.

Z kuşağından kazanıp kumarda çarçur ediyor

Aleyna Tilki, "Kıbrıs'la ilgili bir anınız var mı?" sorusuna 'pes artık' dedirten bir cevap veren Aleyna Tilki, Z kuşağından kazandığı parayı Kıbrıs'ta kumara yatırdığını itiraf etti.

'Kumarbaz' Tilki, yaptığı açıklamada, "Ben Kıbrıs'ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim. Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam" ifadelerini kullandı.