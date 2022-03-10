  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı
Yerel

Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aralarında çıkan alacak verecek tartışma sonrası F.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 14:31:00 -
Üvey teyzesini vahşice öldürdü, eşini de yaraladı

Olay, Muhuttin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, F.Ç. ile 73 yaşındaki üvey teyzesi Adviye Özgür arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Öfkesine hakim olamayan F.Ç. teyzesini 12 yerinden bıçaklarken, yabancı uyruklu eşi A.A.'yı da aynı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.A. tedavi edilmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Adviye Özgür ise olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Özgür'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine giderek konu hakkında bilgi aldı. Olayın ardından kaçan saldırgan F.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay