Üvey kardeşi her şeyi itiraf etti: İntihar değil cinayetmiş!

Ankara'da iki yıl önce ölü bulunan iki çocuk annesi Dilşen Avcı'nın ölümüyle ilgili bir gelişme yaşandı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, 27 Haziran 2020'de meydana gelen olaydan sonra farklı bir suçtan cezaevine giren üvey kardeş Selim Kantar, 9 ay sonra cezaevinden bir mektup yazdı. Selim Kantar, cezaevi yönetimine verdiği mektupla kız kardeşini boğarak öldürdüğünü, sonrasında intihar süsü verdiğini itiraf etti.

“SÜREKLİ AKŞAMLARI DIŞARI ÇIKIYORDU”

İtiraf üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alınan Selim Kantar, kan donduran cinayeti planladığını, kız kardeşi eve gelmeden önce bluzunu alarak doğalgaz borusuna astığını söyledi. Kantar ifadesinde, "Dilşen sürekli akşamları dışarı çıkıyordu. Bu sebeple kendisiyle tartıştım, çıkmamasını söyledim. Beni dinlemedi, iki küçük çocuğu vardı, ilgilenmiyordu. Olay günü gece 23.00 sıralarında evden çıktı. Yine bir araç geldi aldı. Saat 02.00-03.00 gibi bıraktılar" dedi.

İNTİHAR SÜSÜ VERDİ

Dilşen gelmeden bluzunu evin koridorunda bulunan doğalgaz borusuna bağladığını söyleyen üvey kardeş sözlerine şu şekilde devam etti: "Dilşen içeri girdikten sonra boğazını sıkmaya başladım. Karşılık vermedi, sol elimle iyice sıktım. Daha sonra kaldırıp doğalgaz borusuna asmış olduğum bluza kafasını soktum, öylece asılı kaldı. Ayağının altına da intihar etmiş süsü vermek için elektrikli süpürgeyi yerleştirdim, geçip odama uzandım, birisinin görmesini bekledim. Cezaevinde içim rahat değildi, bu sebeple suçumu itiraf için cezaevi aracılığıyla dilekçe yazdım."

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Selim Kantar hakkında 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.