Üvey babasını silahla yaraladı Sinop’un Boyabat ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs kaçtı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde evde tartıştığı üvey babasını silahla yaralayan şahıs kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesi Yenimahalle’de Serdar K., tartıştığı üvey babası Ramazan B.’yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı Ramazan B. olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Ramazan B., Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

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