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Gündem Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı: Böyle kadına nafaka bağlanamaz!
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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı: Böyle kadına nafaka bağlanamaz!

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Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren nafaka kararı: Böyle kadına nafaka bağlanamaz!

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olan bir kadına nafaka bağlanması yönündeki yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Karar benzer durumdaki yüzbinlerce vatandaşa umut oldu.

İstanbul'da yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Yargılamayı yapan Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların "evlilik birliğinin temelden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanmalarına, kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Boşanmasına karar verilen erkek, yerel mahkeme hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararının onanmasına, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.

Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu ifade edildi.

Tarafların gelir durumlarına ilişkin tespit karşısında kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, "Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir" ifadelerine yer verildi.

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