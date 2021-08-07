ÜÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvurular 07.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek. İlanda, Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 23.08.2021, Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 25.08.202, Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim

Görevlisi kadroları için)27.08.2021 olarak duyuruldu.

İngilizce Bölümleri için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması)

İstenilen evraklar ile ilgili bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden ulaşabilir.

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