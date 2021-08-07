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Ekonomi ÜÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

ÜÜ öğretim üyesi alacak

Üsküdar Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre 106 öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 13:42:00 -
ÜÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvurular 07.08.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek. İlanda, Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 23.08.2021, Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)       25.08.202, Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim

Görevlisi kadroları için)27.08.2021 olarak duyuruldu.

İngilizce Bölümleri için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. (Yabancı Dil Puanı: En az 85 puan olması)

İstenilen evraklar ile ilgili bilgiye https://uskudar.edu.tr/ web adresimizden ulaşabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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