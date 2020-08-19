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Spor Utrecht, Eljero Elia'yı transfer etti
Spor

Utrecht, Eljero Elia'yı transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-19 15:50:03 -
Utrecht, Eljero Elia'yı transfer etti

İSTANBUL (AA) - Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Utrecht, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Eljero Elia'yı renklerine bağladı.

Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir'e 2017-2018 sezonu başında transfer olan Hollandalı futbolcu, 3 sezonda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 86 maça çıktı ve 12 kez fileleri havalandırdı.

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