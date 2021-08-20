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Spor Utku'ya yol gözüktü
Spor

Utku'ya yol gözüktü

Beşiktaş’ta Gaziantep FK kafilesine yeni kaleci Mert Günok’un da dahil edilmesiyle üçüncü kaleci durumuna düşen Utku Yuvakuran’ın takımdan ayrılması gündemde.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 16:16:00 -
Utku'ya yol gözüktü

Beşiktaş’ta Gaziantep FK kafilesine yeni kaleci Mert Günok’un da dahil edilmesiyle üçüncü kaleci durumuna düşen Utku Yuvakuran’ın takımdan ayrılması gündemde.
23 yaşındaki başarılı eldiven de takımda kendine yer bulamayacağını düşünerek kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletti. Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesi ilk imzayı Utku'ya attırmıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği genç eldivene 3 ay önce 3 yıllık imza attırılmıştı.Utku Yuvakuran ile Süper Lig'den 2-3 takımın ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, potansiyel gördüğü genç kaleciyi Süper Lig'den bir kulübe kiralamak istiyor.

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