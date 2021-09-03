Utanmıyor, arlanmıyorlar! Sözcü gazetesi çarpıtma verilerle vatandaşa korku pompaladı

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CHP yandaşı Sözcü gazetesi, bugün birinci sayfasından yayınladığı yalan haberle, koronavirüsle mücadele sürecini sabote etmeyi sürdürdü.

Sağlık Bakanlığı ilk defa 25 Kasım 2020'de paylaşmıştı

Sözcü, geçtiğimiz yılın koronavirüs verileri ile bu yılın verilerini, çarpıtma bilgilerle paylaştı. Sağlık Baakanlığı, ilk defa 25 Kasım 2020 tarihinde "vaka" sayılarını paylaşmış, "vaka" olarak tabir edilen kişilerin, belirti göstermeyen pozitif koronavirüs hastaları olduğunu ifade etmişti.

31 Ağustos 2020 günü ile 31 Ağustos 2021 gününün koronavirüs verilerini paylaşan Sözcü gazetesi, 31 Ağustos 2020 gününde "vaka" sayıları paylaşılmaz iken kamuoyuna aktarılan "hasta" sayısı ile 31 Ağustos 2021 yılında paylaşılan ve hasta sayısının yaklaşık on katı olan "vaka" sayısını kıyasladı.

İnsan sağlığını ilgilendiren bir konuyu bile "siyasallaştıracak" kadar gözü dönen Sözcü, pandemi ile mücadeleki en etkin silahımız olan "aşılanma" döneminde, vatandaşın kafasını karıştırmaya ve insan sağlığı üzerinden iktidarı hedef almaya devam etti.