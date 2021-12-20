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Medya Utanmazlığa bakın! Rezil adamı bıraktılar belediye başkanına laf sayıyorlar
Medya

Utanmazlığa bakın! Rezil adamı bıraktılar belediye başkanına laf sayıyorlar

Muhalefete yakın medyanın birçoğu, Habertürk TV canlı yayınında İHA çalışanına tokat atan Muharrem Sarıkaya'nın rezilliğini kınamak yerine, Fatma Şahin'i hedefe koydu.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 01:13:00 - 2021-12-20 01:27:13
Utanmazlığa bakın! Rezil adamı bıraktılar belediye başkanına laf sayıyorlar

 Yeniakit.com.tr 

Bazı medya kuruluşları, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın rezilliğini kınamak yerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i hedefe koyarak, "Sessiz kalmakla" suçladılar.

Muharrem Sarıkaya'nın "Gün Başlıyor" adlı programda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaparken İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e yayın sırasında tokat attığı anların görüntü ortaya çıktı.

Sarıkaya'yı kınamak yerine Başkan Şahin'i hedefe koydular

Sarıkaya'nın rezil hareketi kamuoyu tarafından tepki ile karşılanırken, bazı kendini bilmezlerse Sarıkaya'yı kınamak yerine, hedef şaşırtarak Fatma Şahin'i eleştirdi.

Muhalefete yakın medya kuruluşları, tarihi bir rezilliğe imza atan Muharrem Sarıkaya'nın yerine, Fatma Şahin'in adını ön plana çıkarttı.

İktidar düşmanlığı ile gözü kararan sosyal medya kullanıcıları!

Öte yandan, iktidar düşmanlığı ile gözleri kararmış bazı sosyal medya kullanıcıları da Fatma Şahin üzerinden AK Parti iktidarını hedef aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, olaya ilişkin açıklamasında şunları söylemişti:

"Şunu belirtmek isterim ki, olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim. Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı."

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