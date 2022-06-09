Utanmaz sapkına ve hastaneye soruşturma

Oğuzhan Gültekin Ankara

Televizyon kanallarına çıkarılan sapkınların hikayeleriyle hemen herkesin evinin içerisine giren, sosyal medyadaki türlü sapkınlıklarla gençleri hedef tahtasına oturtan azgın azınlık, Türk aile yapısını bozmak için hemen her gün yeni bir oyun tezgahlıyor. Her türlü çirkinliği normalleştirmeye çalışan azgınların son skandalı büyüt tepki çekti.

İnfiale sebep oldu

Tiktok adlı sosyal medya platformunda hamile olduğunu gösteren fotoğraflarla milyonlarca kişinin takip ettiği Mükremin Gezgin isimli sapkının hastanede doğum yaptığını gösteren görüntüler infiale sebep oldu. Sapkının yayınladığı video ve fotoğraflara sosyal medyadan yüz binlerce kişi tepki gösterirken rezalete alet olan hastane ve bu sapkın hakkında soruşturma başlatılması için Sağlık Bakanlığı’na, sözde “Onur” ismi verilen bebeğin de devlet korumasına alınması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikayet yağmuru yağdı.

Rezilliklere kapı açan Tiktok kapatılsın

Sapkın doğumhaneden çıkarken ve sözde oğlunu kucağına aldığı görüntülerin altına, "Hoş geldin hayatım Onur'um. Kurtuldum sonunda" notunu yazdı. Mükremin Gezgin'in videolarından sonra birçok sosyal medya kullanıcısı, uygunsuz paylaşımların olduğunu söylediği TikTok'un kapatılması için paylaşım yapmaya başladı. Paylaşımın altına kısa sürede milyonlarca yorum yağarken, Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı.

Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı.

Bu rezaletlere sustukça neslimiz bozuluyor!

Rezalete bir tepki de Türk Diyanet Vakıf-Sen’den geldi. Bakanlıkların aile yapımızı hedef alan ve din konularında aşağılayıcı üsluplar içeren paylaşımlar için harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Allah’ın bizi kadın ve erkek olarak yarattığı başka bir anlayışa sapmadı bu millet. Şimdi bizim dışımızdaki toplumlardan bu konuya özendirmek için çalışmalar yapılıyor. Bu sapkınlar da onların öncülüğünü yapıyor. Bu tür olaylar kabul edilemez. Bu yayınlanan video görünen kişinin para kazanmak uğruna ‘Hamilelik’ oyunu oynaması kabul edilecek birşey değildir. Bu ahlak dışı anlayışı ortaya koyarken buna destek olan, oturup videolarını izleyen kişiler de hatalıdır. Onları da aklı selim olmaya davet ediyorum. Herşeyi beğenmenin, her şeyi paylaşmanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bizim toplumumuz bu kadar aşağılara çekilmemeli. Neslimizi korumak için hepimize iş düşüyor. Bu sapkın anlayışa geçit verilmemesi gerekiyor. Bu konuda gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olsun gerek Sağlık Bakanlığı olsun gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımız olsun bütün kurumlar gerekeni yapmalıdır. Ahlaki değerlerimizi aşağılayan, aile yapımızı bozan, yaratılışımızdaki gayemizi farklı bir hale getirmeye çalışanlara karşı gerekli yaptırımlar uygulanmalı. Bu tür kişileri Allah ıslah etsin” ifadelerini kullandı.