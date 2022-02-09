Utanmayıp niye yalan konuşuyorsun Emin? Hasan Karakaya'ya iftira attığın yazıyı ne çabuk unuttun?

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Sözcü yazarı Emin Çölaşan, "Bu işin 50. yılı olmayacak." başlıklı köşe yazısında, geride bıraktığı gazetecilik yıllarını anlattı.

Hürriyet'te yazdığı dönemde, Yeni Akit gazetesinin merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karaya'ya, dönemin Anayasa Başkanı Yekta Güngör Özden’i öldürmesi için Kasım Gençyılmaz’a 2 milyon lira teklif ettiği iftirasını atan Çölaşan, utanmayıp, 45 yıllık meslek hayatında kimeseye haksızlık yapmadığını söyledi.

Merhum Karakaya'ya attığın iftirayı nasıl unuttun?

Çölaşan, yazısında, "Meslektaşlarımdan bugüne kadar bazı kazıklar yedim ama iddialı söylüyorum, hiç kimseye kazık atmadım." dedi.

Karakaya'dan özür dilemeden ahirete gidersen hesabın çetin olacak!

Emin Çölaşan, Yeni Akit Gazetesi'nin merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya'ya Yekta Güngör Özden'i öldürtmek için girişimde bulunduğu iftirasını atmış ve Karakaya'nın bir hafta gözaltında kalmasına sebep olmuştu.

'Halen Akit Gazetesi'nde çalışan Hasan sisimli bir gazeteci...'

Emin Çölaşan, 4 Kasım 1999'da Hürriyet'te yazdığı köşesinden, merhum Hasan Karakaya'ya şu iftirayı atmıştı:

Adam öldürmeye azmettirmek, çete kurup tahsilat yapmak gibi suçlardan halen cezaevinde yatan ve DGM'de yargılanan Kasım Gençyılmaz'ın avukatı Şenol Özel, dün adliyede bizim Nurettin Kurt'la konuşurken çok önemli bir iddiayı gündeme getiriyor. Eğer doğru çıkarsa, bu iddia korkunç... Ve Türkiye'de kıyameti koparır.

Buna göre, halen Akit Gazetesi'nde çalışan Hasan isimli bir "gazeteci", 1997 yılında Kasım Gençyılmaz'dan bir istekte bulunuyor.

O sırada Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Yekta Güngör Özden öldürülecek ve karşılığında Kasım Gençyılmaz'a 2 milyon dolar para verilecek. İşin içinde bazı İran uyruklu kimseler de var.

İş bitirildiği takdirde Gençyılmaz'a sahte pasaport verilip İran'a geçmesi sağlanacak, orada başka bir kimlik, ev ve araba da verilecek.

Gençyılmaz bu öneriyi reddediyor.

Gerekçesi:

"Türkiye zarar görür. Ülkemiz üzerinde karanlık oyunlar oynanıyor. Beni de buna alet etmek istiyorlar."