Utanması da yok! Sandığa gömülen faşist Özdağ yine kafayı çıkardı

Sosyal medyada yürüttüğü algı çalışmaları ve yalan söylemler üzerine kurulu mülteci karşıtı faşist siyasetiyle ergenlere oynayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, halk nezdinde hiçbir karşılığı olmadığı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde gördü.

Yüzde 2,4 oy alan Zafer Partisi’nin genel başkanı Özdağ, kuyruğu dik tutmaya çalışıp ırkçı söylemlerine devam etti.

Kendisine destek veren bir siyahinin videosunu paylaşan Özdağ, “Evet, bir süre daha bu ülkede kalacaksın ancak asla kendini evinde hissetme.” dedi.

Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

Türkiye’de biraz daha kalacaksın anlaşılan. Türk halkı dün verdiği oylar ile senin gitmeni öncelikli mesele olarak görmediğini gösterdi.

Hatta önümüzdeki süreçte dünyanın dört bir yanından arkadaşların da ülkemize gelmeye devam edecek. Her gelen zaten gittikçe azalan kaynaklarımızı kullanacak.

Türk Milleti’nin üzerindeki ekonomik, politik, demografik, sosyolojik yükü artıracak.

Kontrolsüz göç ile ekonomik krizin derinleşmesi arasındaki köklü bağı Türk halkının görmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor demek ki..Ve daha fazla bedel ödememiz lazım.

Öte yandan, evet, bir süre daha bu ülkede kalacaksın ancak asla kendini evinde hissetme.

Vatandaşlık alsan da burası senin vatanın değil ve olmayacak. Ve aldığın vatandaşlık iptal edilecek.

Çünkü biz, Zafer Partililer durmadan duraksamadan kontrolsüz göçün Türkiye’yi nereye sürüklediğini halka anlatmaya devam edeceğiz.

Ve bir gün muhakkak Türk halkının büyük bir çoğunluğu ayağa kalkarak, “ Dönün artık evinize” diyecek. Tabii her seçim döneminde aranızdaki Türk vatandaşlarının sayısı arttığı için bizim işimizde daha zor olacak. Olsun, üstesinden geliriz.

Evet, bu seçimlerde Oylarımızı istediğimiz gibi bir patlamaya götüremedik. Ancak büyük ölçüde yerel seçim dinamiklerine rağmen muhafaza ettik. Artık tek başına iki seçim geçirmiş, 1 milyonun üstünde oyu konsolide etmiş bir Zafer Partisi var.

Ve Türkiye erken genel seçime yürürken biz eksiklerimizi hızla tamamlayarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zafer Partisi’ne oy veren bütün seçmenlere tek tek teşekkür ediyorum. Çocuklarınıza bir GÖÇMENİSTAN devretmemek için elinizden geleni yaptınız.

Keza Zafer Partisi’nin bütün il ve ilçe başkan ve teşkilatlarına olağanüstü AZ imkanlar ile fedakarca çalıştığınız için teşekkür ediyorum.

Ve Zafer Partisi’nin değerli adayları, eşitsiz şartlar altında başarı ile yürüttüğünüz kampanya için teşekkür ediyorum.

Atatürk’ün izinde vatanımızı ve ailemizi kararlılık ile savunmaya devam edeceğiz.

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