Utanmasa ‘Başörtülüler benden özür dilesin.’ diyecek vicdansız!
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen sözde "Helalleşme Buluşması"na ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen sözde "Helalleşme Buluşması"na ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Kemal Kılıçdaroğlu, sözde helalleşme toplantısında ‘Size hakkımı helal ediyorum’ dedi. Yıllarca başörtülülere düşmanlık yaptı, milletin inancını hedef aldı. Hakkını helal ediyormuş! Sanki haksızlığa uğrayan o. Utanmasa ‘Başörtülüler benden özür dilesin.’ diyecek vicdansız”dedi.