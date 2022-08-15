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Gündem Utanmasa ‘Başörtülüler benden özür dilesin.’ diyecek vicdansız!
Gündem

Utanmasa ‘Başörtülüler benden özür dilesin.’ diyecek vicdansız!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen sözde "Helalleşme Buluşması"na ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 17:11:00 -
Utanmasa ‘Başörtülüler benden özür dilesin.’ diyecek vicdansız!

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen sözde "Helalleşme Buluşması"na ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, “Kemal Kılıçdaroğlu, sözde helalleşme toplantısında ‘Size hakkımı helal ediyorum’ dedi. Yıllarca başörtülülere düşmanlık yaptı, milletin inancını hedef aldı. Hakkını helal ediyormuş! Sanki haksızlığa uğrayan o. Utanmasa ‘Başörtülüler benden özür dilesin.’ diyecek vicdansız”dedi.

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Yorumlar

Ahmet koç

Kaptan Alpay seni seviyoruz. Onlar utansa özür nasıl dilenir öğrenirler 

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Sadece sözle helalleşme sözü müslümanla dalga geçmektir! Müslümanlara kendi kanı canıyla helal ülkesinde yaşamak dar edilmiştir ve edilmeye devam ediyor.
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