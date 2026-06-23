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Gündem Metrobüs durağında mide bulandıran olay! Bir süre dövüp polise teslim ettiler!
Gündem

Metrobüs durağında mide bulandıran olay! Bir süre dövüp polise teslim ettiler!

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İstanbul Şişli'deki Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekerken yakalanan kişi dövülerek polise teslim edildi. Şüphelinin telefonunda kadına ait görüntüler çıktı.

Mide bulandıran olay, saat 15.30 sıralarında Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyonda bulunan bir kişi, bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Durumu fark eden vatandaşlar, şüpheliye müdahale ederek kaçmasını engelledi.

Yaşanan gerginlik sırasında vatandaşlarla şüpheli arasında kısa süreli arbede yaşandı. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden kadın ise şüpheliye tepki göstererek, uzun süredir kendisini görüntülediğini öne sürdü.

TELEFONUNDAN FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşlar tarafından bir süre darbedilip alıkonulan şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, şüphelinin cep telefonunda kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi.

Fotoğrafları çekilen kadının şikayetçi olduğu öğrenilirken, olay anı çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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