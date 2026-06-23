17 kentte kırmızı alarm! Afrika sıcakları o ülkeyi esir aldı

İtalya Sağlık Bakanlığı, Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle kırmızı alarm verilen kent sayısının 25 Haziran’da 17’ye çıkacağını açıkladı. Ülkede geçen hafta sonundan itibaren etkisini gösteren aşırı sıcaklar devam ediyor.

Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategorisinde gösteren İtalya Sağlık Bakanlığı, bugün 15 kenti "kırmızı" ile en yüksek riskli yerler kapsamına alırken, yarın için bu kentlere Latina'yı da dahil ederek sayıyı 16'ya çıkardı.

Buna göre, yarın için başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona ve Viterbo'da "kırmızı" alarm ilan edilerek, bu şehirlerde bulunanlar sıcak hava konusunda uyarıldı. Bakanlık, 25 Haziran için de bu kentlerin arasına Bari şehrini de ekleyerek sayının 17’ye çıkacağını paylaştı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de ülkenin kuzeyindeki Torino kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle klimalara yüklenilmesi sebebiyle elektrik arızalarının sıkça yaşandığı ve bu durumun gündelik hayatta kısa süreli bazı olumsuzluklara yol açtığı belirtildi. Kentte, son olarak Torino Belediyesinin de bulunduğu Civico Sarayı'nda da elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Ülke genelinde en yüksek sıcaklıkların 36 dereceye ulaşacağı, iç kesimlerde ise yer yer 37 dereceye kadar çıkabileceği kaydedildi.

Bu arada, aşırı sıcaklar nedeniyle dünden perşembe gününe kadar "kırmızı" alarm verilen kentlerden olan ülkenin orta kesimindeki Floransa kentini ziyaret eden turistlerin sıcaklar dolayısıyla zorlandıkları gözlendi.

Floransa’nın tarihi Ponte Vecchio (Eski Köprü), Michelangelo Meydanı ve Signoria Meydanı gibi turistik noktalarını ziyaret eden turistlerin güneşten ve sıcaktan korunmak için şemsiye taşıdıkları, serinlemek için de yelpaze ve minik el vantilatörleri taşıdıkları görüldü.

Bazı turistler de çeşmelerin önünde su şişelerini doldurmak için sıra oluşturdu.