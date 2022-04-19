Utanmadan hâlâ topluma dikte etmeye çalışıyorlar! Mustafa Kemal'in yanında çırılçıplak 2 genç

Çıplaklık rezaletiyle büyük tepki toplayan "İlkadım Anıtı"nın etrafının bir kısmının çalışma nedeniyle kapatılması Kemalist geçinen solak güruh tarafından provokasyon malzemesi oldu.

Toplumu her fırsatta AK Parti hükümetine ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı galeyana getirmeye çalışan CHP yandaşı Cumhuriyet olayı çarpıtarak Mustafa Kemal heykelinin sansürlendiği yalanını ortaya attı.

Cumhuriyet attığı manşette Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yanı sıra biri kız diğeri erkek iki gencin çırılçıplak heykellerinin yer aldığı alanın çalışma nedeniyle etrafının çevrilmesini "sansür" olarak yorumladı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet'in söz konusu haberi ele alındı.

Mustafa Kemal heykelinin sansürlenmediğini sadece alanda bulunan çıplak genç heykellerinin avret yerlerinin ince bir bez parçasıyla kapatıldığını dile getiren Ali İhsan Karahasanoğlu, "Utanmıyorlar sıkılmıyorlar birde bunu tekrar tekrar Türkiye toplumuna dikte ediyorlar" şeklinde tepkisini dile getirdi.