Utancından gidemez ama…CHP'li Tuncay Özkan'a cami açılışı daveti

Yeni Akit/Ankara

Her gün yeni bir yalanla gündeme gelen CHP’li vekiller yalanları ayyuka çıktığı halde utanmak bilmiyor. 31 Temmuz 2017 yılında sosyal medya hesabı üzerinden “AKP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi restore edeceğiz diye yıktığı caminin yerine rezidans yaptı! Doymazsınız! Camileri sizden koruyacağız!” diye paylaşım yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a bugün Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’dan cevap geldi. Lafla değil yaptığı icraatla sosyal medya hesabı üzerinden Özkan’ın paylaşımına cevap veren Usta, “Rezidans konforunda yeniden inşaa ettiğimiz Gaziosmanpaşa'daki Çifte Minareli Camii'mizin açılışına sizi hususi olarak davet ediyorum Tuncay bey” ifadelerini kullandı.