'Usulsüz dinleme' davasında eski istihbarat şube müdürü Şimşek'e 159 yıl hapis

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'e, 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Şimşek ile avukatı katıldı.

Hazine avukatının da hazır bulunduğu, gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Şimşek, mahkeme heyetinden savunma yapması için ek süre talebinde bulundu.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanığa 3 ay önceki duruşmada ek süre verildiğini belirterek, talebin oy birliğiyle reddine karar verildiğini açıkladı.

Taleplerinin karşılanmadığı için savunma yapmayacağını belirten Şimşek, eşinin de tutuklu olduğunu ve aynı mahkemede yargılanacağını ifade etti.

Eşinin suçsuz olduğunu savunan Şimşek, kaçma durumunun bulunmadığı göz önüne alınarak onun tutuksuz yargılanmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.