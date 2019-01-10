0553 313 94 23

'Usulsüz dinleme' davasında eski istihbarat şube müdürü Şimşek'e 159 yıl hapis

Gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.

10 Ocak 2019 Perşembe 07:08
'Usulsüz dinleme' davasında eski istihbarat şube müdürü Şimşek'e 159 yıl hapis

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasından dosyası ayrılan eski eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'e, 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Şimşek ile avukatı katıldı. 

Hazine avukatının da hazır bulunduğu, gelen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. 

Savcı mütalaasında, sanığın ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme'', "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Şimşek, mahkeme heyetinden savunma yapması için ek süre talebinde bulundu.

Bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanığa 3 ay önceki duruşmada ek süre verildiğini belirterek, talebin oy birliğiyle reddine karar verildiğini açıkladı.

Taleplerinin karşılanmadığı için savunma yapmayacağını belirten Şimşek, eşinin de tutuklu olduğunu ve aynı mahkemede yargılanacağını ifade etti.

Eşinin suçsuz olduğunu savunan Şimşek, kaçma durumunun bulunmadığı göz önüne alınarak onun tutuksuz yargılanmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "silahlı terör örgütüne üye olmak", ''resmi belgede sahtecilik'', "haksız arama", "konut dokunulmazlığı ihlal" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 159 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 07:57
  1. Kırklareli
  2. ceza
  3. hapis
  4. İbrahim Şimşek
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mum faciası! Gözyaşları içinde izledi
    1. Mum faciası! Gözyaşları içinde izledi
    2. Çipras'tan erken seçim sinyali
    3. Gaziantep'te korkutan deprem!
    4. Donanma Komutanlığındaki darbe..
    5. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi..
    6. 'Usulsüz dinleme' davasında eski..
    7. ABD'li eski bakan: Erdoğan onu aşağıladı
    8. 14 ilde okullara kar tatili
    9. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi..
    10. Kara, hava ve deniz ulaşımında..
    11. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde İdari..
    12. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9..
    13. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    15. Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde..
    16. Bursa'da kuvvetli fırtına
    17. Tarihinde bir ilk! Terör listesine..
    18. Asker yetmedi fetva ile geliyorlar!
    19. Dikkat! Çok sayıda sefer iptal edildi
    20. İDO ve BUDO'da sefer iptalleri
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Resmen açıklandı! O gün düğün yapılamayacak
    Dilipak gündeme getirdi... Erdoğan harekete geçti: Yeniden üreteceğiz
    Dilipak gündeme getirdi... Erdoğan harekete geçti: Yeniden üreteceğiz