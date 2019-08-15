Üstüne ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Fındıklı Aksu Köyü’nde üzerine kestiği ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Fındıklı Aksu Köyü’nde üzerine kestiği ağaç devrilen orman işçisi ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Düzce merkeze bağlı Fındıklı Aksu köyü ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda ağaç kesim yapan orman işçisi Eyüp I.’nın kestiği ağaç Eyüp I.’nın olduğu tarafa düştü. Bu sırada ağacın düştüğü taraftan kaçmaya çalışan şahıs ağaç altında kalarak ağır yaralandı. Etrafta bulunan diğer orman işçilerinin yardımı ile ağaç altından çıkarılan Eyüp I., olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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