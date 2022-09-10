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Yerel Üstüne 300 kiloluk kapı devrildi!
Yerel

Üstüne 300 kiloluk kapı devrildi!

Konya’da üzerine 300 kiloluk bahçe kapısı devrilen kadın hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 14:09:00 - 2022-09-10 14:14:27
Üstüne 300 kiloluk kapı devrildi!

Konya’nın Kulu ilçesinde evine gelen misafirlerine bahçe kapısını açmak isteyen kadın, yaklaşık 300 kilogramlık kapının bağlantılarının koparak üzerine düşmesi sonucu hastanelik oldu.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Kemaliye Mahallesi'nde N.Ç. isimli kadın, Ankara'dan misafirliğe gelen yakınlarına otomobillerinin bahçeye girmesi için yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki bahçe giriş kapısını açmak istedi.

Bu sırada kapının bağlantıları koparak üzerine devrilmesi sonucu kadın kapının altında kaldı. Kadının üzerine devrilen kapı, 3 kişi tarafından güçlükle kaldırıldı ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kazazede ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucunda vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen yaralının tedavisine başlandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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