  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Katar Emiri'nden 'Suudi Arabistan'a mesaj
Polonya, Afganistan'dan tahliye uçuşlarını bu gece sonlandırıyor
Otonom elektrikli kargo gemisi inşa edildi
Türk zırhlısı Avrupa’da yeni ihracat peşinde
Medya Üstad Kadir Mısıroğlu, Ekşi Sözlük'te dualarla anıldı
Medya

Üstad Kadir Mısıroğlu, Ekşi Sözlük'te dualarla anıldı

Muazzez Dâvânın kılıçlaşan kalemi Üstad Kadir Mısıroğlu, son günlerde adı skandallarla anılan Ekşi Sözlük adlı platformda dualarla anıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 23:37:00 - 2021-08-25 23:49:16
Üstad Kadir Mısıroğlu, Ekşi Sözlük'te dualarla anıldı

 Yeniakit.com.tr 

6 Mayıs 2019 yılında Hakk'a yürüyen Üstad Kadir Mısıroğlu, Kemalist vesayetten, FETÖ'ye kadar bir çok yapılanmayla mücadele etmiş, resmi tarihin dayattığı yalanları kaleme aldığı 60'dan fazla kitap ile çürütmüştü.

Ekşi Sözlük'te rahmetle yad edildi

Söz konusu kesimler tarafından vefatının ardından bile çirkin hakaretlere maruz kalan, kabrinde dahi birilerini kudurtan Merhum Üstad Mısıroğlu, Ekşi Sözlük yazarları tarafından Rahmetle yad edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay