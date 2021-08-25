Üstad Kadir Mısıroğlu, Ekşi Sözlük'te dualarla anıldı
Muazzez Dâvânın kılıçlaşan kalemi Üstad Kadir Mısıroğlu, son günlerde adı skandallarla anılan Ekşi Sözlük adlı platformda dualarla anıldı.
Yeniakit.com.tr
6 Mayıs 2019 yılında Hakk'a yürüyen Üstad Kadir Mısıroğlu, Kemalist vesayetten, FETÖ'ye kadar bir çok yapılanmayla mücadele etmiş, resmi tarihin dayattığı yalanları kaleme aldığı 60'dan fazla kitap ile çürütmüştü.
Ekşi Sözlük'te rahmetle yad edildi
Söz konusu kesimler tarafından vefatının ardından bile çirkin hakaretlere maruz kalan, kabrinde dahi birilerini kudurtan Merhum Üstad Mısıroğlu, Ekşi Sözlük yazarları tarafından Rahmetle yad edildi.