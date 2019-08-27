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"Usta pedallar" Erciyes'te buluşacak

- Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, eylül ayında dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı organizasyonlara hazırlanıyor- Müsabakalara yaklaşık 150 sporcu katılacak

27 Ağustos 2019 Salı 15:50
"Usta pedallar" Erciyes'te buluşacak


KAYSERİ (AA) - Kayseri ve Erciyes, eylül ayında 4 farklı uluslararası bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak.

Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, eylül ayında dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı organizasyonlara hazırlanıyor. Müsabakalara, yaklaşık 150 sporcu katılacak.

Uluslararası Bisikletçiler Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ iş birliği ile 6 Eylül'de Grand Prix Velo Erciyes, 7-8 Eylül'de Tour Of Central Anatolia, 20 Eylül'de Grand Prix Erciyes ve 21-22 Eylül'de Tour of Kayseri olmak üzere dört farklı müsabaka gerçekleştirilecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren son yarışlar olma özelliği de taşıyan bu organizasyona Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Ukrayna, Slovakya, Belarus, Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Fas, Cezayir ve Eritre'den yaklaşık 150 profesyonel sporcunun katılması bekleniyor. Bisikletçiler, uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için Kayseri'de yarış boyunca toplamda 858 kilometre pedal çevirecek.

Bisiklet müsabakalarına katılacak yabancı bisiklet takımları, ağustos ayı sonu itibarıyla profesyonel bisiklet sporcularının yüksek irtifa antrenman merkezi haline gelen Erciyes'te kampa girecek.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:50
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  2. Erciyes Dağı
  3. kayseri
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