Usta gazeteci Latif Şimşek Akit Medya ailesine katıldı

Usta gazeteci ve televizyoncu Latif Şimşek, Akit Medya Grubu Ankara Temsilcisi olarak göreve başladı. Uzun yıllar moderatör olarak televizyon programları yöneten ve köşe yazıları yazan Latif Şimşek, Akit Medya Ankara Temsilciliği’nin yanı sıra, Akit TV’de kendisinin hazırlayıp sunacağı bir tartışma programı yapacak. Latif Şimşek, Yeni Akit Gazetesi ve gazetenin internet sitesinde kaleme alacağı köşe yazılarıyla da okuyucuyla buluşacak.

Latif Şimşek kimdir?

1986’da, henüz Basın Yayın Yüksek Okulu öğrencisi iken “Kazan” isimli yerel gazetede meslek hayatına başlayan Şimşek, 1987-2007 yılları arasında Türkiye Gazetesi, TGRT TV ve TGRT Haber kanallarında, muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında Ses TV’nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Şimşek, 2010 yılında yayın hayatına başlayan Beyaz TV’de de Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevine geldi. Şimşek Beyaz TV’de, “Dinamit”, “Medcezir” ve “Latif Şimşek’le Gündem Özel” programlarını yönetti ve televizyonun internet sitesinde köşe yazıları kaleme aldı. Şimşek’in hazırlayıp sunduğu Dinamit, 13 yıl kesintisiz ekranlarda kalarak, kendi alanında en çok izlenen programlar arasında yer aldı. Usta gazeteci, Beyaz TV’den sonra TV 100 haber kanalında köşe yazarlığı ve yorumcu olarak görevde bulundu.

Sürekli Basın Kartı sahibi olan Şimşek, 37 yıllık meslek hayatı boyunca çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül aldı. “Temel Nataşaya Nasıl Teslim Oldu (Araştırma), “Söğüt Dalına Türkü (Şiir) ve “Kefen Kundak Arası (Şiir)” isimli kitapları yayınlandı.

Latif Şimşek evli ve iki kız babasıdır.

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