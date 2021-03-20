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Gündem Üst üste uyarı geldi: Sıradışı meteorolojik olaylar yaşayacağız
Gündem

Üst üste uyarı geldi: Sıradışı meteorolojik olaylar yaşayacağız

Meteoroloji uzmanları vatandaşları önümüzdeki günlerde yaşanacak garip hava olaylarına karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 00:48:00 -
Üst üste uyarı geldi: Sıradışı meteorolojik olaylar yaşayacağız

Türkiye yeni haftaya soğuk hava dalgası ile girerken meteoroloji uzmanları, dört gün boyunca aşırı değişken hava şartları nedeniyle vatandaşları uyardı.

Meteorolojinin verdiği 5 günlük rapora göre, çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de de karla karışık yağmur bekleniyor.

Perşembe günü ise İstanbul dahil tüm Marmara bölgesiyle birlikte iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Uzmanlardan vatandaşlara uyarı

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da yoğun bir kar yağışı beklenmese de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı yağışlara dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

"Önümüzdeki pazartesi Salı günlerine dikkat edelim. Aşırı yağışlar su baskınlarına ve taşkınlara neden olabilir. Önümüzdeki dört gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız."

"Garip hava olayları yaşanabilir"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ise "Bu günlerde garip hava olayları yaşanabilir" açıklamasında bulundu.

 

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