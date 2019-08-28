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"Üst üste üçüncü kez şampiyon olmak kolay değil"

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen:- "Takım sporlarında, Türk spor tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor"- "Artık dünya bizden görüş alıyor. Dünyaya da danışmanlık yapıyoruz"- "Ülkemiz adına üzerimize düşeni yapmanın gururunu yaşıyoruz"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
"Üst üste üçüncü kez şampiyon olmak kolay değil"


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda üst üste üçüncü kez şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Şampiyonluğun ardından AA muhabirine konuşan başkan Özen, "Takım sporlarında, Türk spor tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Üst üste üçüncü kez şampiyon olmak kolay değil. Planlı ve programlı çalışmanın eseri." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışmalara 2008 yılından bu yana planlı bir şekilde devam ettiklerini anlatan Özen, "2013 yılından bu yana da Türk antrenörlerle beraber çalışıyoruz. Bu şampiyonaya üçüncü kez katıldık ve üçüncü kez altın aldık. Şu anda eksik olan büyüklerde dünya şampiyonluğumuz. Büyüklerde ikincilik ve üçüncülüklerimiz var. Büyüklerde hep kıl payı kaçtı. Şimdiden gelecek yıl Avustralya'da yapılacak şampiyona için çalışmalara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu başarı bir tesadüf değil" diyerek sözlerini sürdüren başkan Özen, şöyle konuştu:

"2013'ten, 2019 yılına kadar bu kadar başarı üst üste gelemez. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Sualtı sporları camiası çok bilinçli ve eğitim seviyesi yüksek bir camia. Antrenörlerimiz nitelikli. Yabancı danışmanlarımız var. Artık dünya bizden görüş alıyor. Dünyaya da danışmanlık yapıyoruz. Bu oyunda hakemler çok etkili. İki hakemimiz son turnuvada 2 yaş gurubunun finalini yönetti. Hakem, teknik kadro, sporcu ve federasyon olarak her yerde varız."


- "Kürsüde kalacağımızı düşünüyorduk"


TSSF Başkanı Şahin Özen, İngiltere'deki şampiyonaya giderken kürsüde kalacaklarına inandıklarını ifade etti.

Şahin Özen, şunları kaydetti:

"Ülkemiz adına üzerimize düşeni yapmanın gururunu yaşıyoruz. Evet madalya için şampiyonaya gidiyorduk. Kürsüde kalacağımızı düşünüyorduk, Takım yenilendi ve 7 yeni oyuncumuz vardı. Turnuvaya böyle başlamak kolay değildi. İki as oyuncumuza da vize vermediler. Bu da bizim için stres sebebi oldu. Benim turnuvaya gitmemem için uluslararası federasyona baskı yaptıklarını öğrendim. Maçlara çok müdahale ettiler. Stresli başladığımız bir turnuvayı şampiyon bitirdik."


- "Bizim için önemli olan sürdürülebilir bir başarı"


İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'nın güçlü takımlar olduğuna dikkati çeken başkan Özen, kendileri açısından en önemli unsurun sürdürülebilir başarı olduğunu belirtti.

Yukarıda saydığı takımların da şampiyonlukta iddialı olduğunu dile getiren Şahin Özen, "Şampiyonada tek yenilgisi olan takımlar Türkiye, İngiltere ve Yeni Zelanda'ydı. Bizim için önemli olan sürdürülebilir bir başarı. 2017 yılındaki şampiyonada kürsüde olan hiçbir takım burada kürsüde olmadı. Şampiyonluk yolunda, inanmışlık, birlikte hareket etme ve takım olma en önemli nedenler." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
  1. 5. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
  2. İngiltere
  3. Sualtı Sporları
  4. TSSF Başkanı Şahin Özen

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