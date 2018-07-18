0553 313 94 23

Üst üste çıkan yangınlar isyan ettirdi: Kasıtlı çıkarılıyor!

Muğla Bodrum'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın mahalleliyi hem korkuttu hem de tepkiye neden oldu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:38
Üst üste çıkan yangınlar isyan ettirdi: Kasıtlı çıkarılıyor!

Bodrum Bitez Mahallesi Kavaklı Sarnıç Caddesi'ndeki makilik ve otluk alandan duman yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

EV VE OTELLERİ DE TEHDİT ETTİ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiyenin yanı sıra mahalleli de bahçe hortumları ve su dolu kovalarla müdahale etti. Bölgedeki evleri ve bazı otelleri de tehdit eden alevler, mahalleliye bir süre panik yaşattı.

"KASITLI" DEDİLER, TEPKİ GÖSTERDİLER

Yangın söndürme çalışmaları sırasında sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. Bölgede bu yıl birden fazla yangın meydana geldiğini ve bu yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığını öne süren bazı vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

3 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

İtfaiye ve polis ekipleri, yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 22:38
  1. muğla
  2. bodrum
  3. bitez
  4. rüzgar
  5. itfaiye
  6. yangın
  7. polis
  8. Muğla Bodrum

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Oktar operasyonunda flaş gelişme
    1. Adnan Oktar operasyonunda flaş gelişme
    2. Terör devleti İsrail'de kazan..
    3. Meydana gelen feci kazada otomobil..
    4. Üst üste çıkan yangınlar isyan..
    5. Melih Gökçek'in CHP paylaşımı sosyal..
    6. CHP'li Tezcan: CHP dışarıdan dizayn..
    7. MİT’den Fetullah Gülen operasyonu mu?
    8. KPSS lise başvuru tarihi 2018 KPSS..
    9. Adnan Oktar tutuklandı mı? Son dakika..
    10. Pırasalı börek nasıl yapılır?
    11. Adnan Oktar'a tutuklama talebi!..
    12. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    13. İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçları..
    14. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 11 sınıf
    15. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 10 sınıf
    16. Dünya şampiyonu Fransa taraftarlarını..
    17. Kefirli sütlaç nasıl yapılır?
    18. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 9 sınıf
    19. Operasyonun yapılacağı cemaat..
    20. 2018 Bursluluk sınavı İOKBS PYBS sınav..
    Amerika'da işe geç kalmamak için 32 km yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti
    Amerika'da işe geç kalmamak için 32 km yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Binlerce insan bu karikatürleri paylaşıyor! Kılıçdaroğlu pişman olacak
    Binlerce insan bu karikatürleri paylaşıyor! Kılıçdaroğlu pişman olacak
    Depremler devam ediyor! Meral Akşener'e bir şok daha
    Depremler devam ediyor! Meral Akşener'e bir şok daha

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!