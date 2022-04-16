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Dünya 'Üst düzey El Kaide üyeleri cezaevinden kaçtı!'
Dünya

'Üst düzey El Kaide üyeleri cezaevinden kaçtı!'

Yemen'in Hadramevt ilindeki Seyun Merkez Hapishanesi'nden, El Kaide üyesi olduğu ifade edilen mahkumların kaçtığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 10:56:00 - 2022-04-16 11:00:15
'Üst düzey El Kaide üyeleri cezaevinden kaçtı!'

Yemen'in Hadramevt ilindeki Seyun Merkez Hapishanesi'nden, El Kaide üyesi olduğu ifade edilen mahkumların kaçtığı açıklandı.

Üst düzey El Kaide yöneticileri olduğu ifade edilen mahkumların Hadramevt'taki hapishaneden kaçtığı kaydedildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çok sayıda mahkumun kaçmasının ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Seyun ilindeki emniyet güçleri, kaçan mahkumların çoğusunun El Kaide üyesi olduğunu doğruladı.

El Kaide mensubu olduğu kaydedilen 10 mahkumun iftar vaktinde yaşanan kargaşadan faydalanarak kaçtığı ve kayıplara karıştığı kaydedildi.

Kaynak: Mepa News

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