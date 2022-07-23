Üsküdar’daki patlamanın sebebi nedir? Üsküdar patlama son dakika:
Son dakika haberine göre İstanbul Üsküdar'da korkunç bir patlama meydana geldi. Üsküdar'da 9 katlı bir binanın 6'ncı katında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı. Çok sayıda ekip sevk edilen bölgede inceleme devam ediyor. Peki Üsküdar’daki patlamanın sebebi nedir? Üsküdar patlama son dakika:
Üsküdar'da 9 katlı bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. İlk incelemelerde patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirlenirken 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.