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Yerel Üsküdar’daki patlamanın sebebi nedir? Üsküdar patlama son dakika:
Yerel

Üsküdar’daki patlamanın sebebi nedir? Üsküdar patlama son dakika:

Son dakika haberine göre İstanbul Üsküdar'da korkunç bir patlama meydana geldi. Üsküdar'da 9 katlı bir binanın 6'ncı katında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı. Çok sayıda ekip sevk edilen bölgede inceleme devam ediyor. Peki Üsküdar’daki patlamanın sebebi nedir? Üsküdar patlama son dakika:

Yeniakit Publisher
2022-07-23 11:56:00 -
Üsküdar’daki patlamanın sebebi nedir? Üsküdar patlama son dakika:

Üsküdar'da 9 katlı bir binanın 6. katında patlama meydana geldi. İlk incelemelerde patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu belirlenirken 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

 

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